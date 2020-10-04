«Локомотив» — «Химки»: прогноз Александра Мостового на матч 10-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Химки».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.53.
«Откроет игровой день воскресенья в Российской Премьер-Лиге матч в Москве — «Локомотив» принимает «Химки».
Гости в последнем туре одержали долгожданную победу в матче с «Динамо», которое переживает нелегкие времена, хотя по составу на три головы выше подмосковного клуба.
«Локомотив» после отстоя на запасном пути выходит на большую дорогу и понемногу набирает обороты. После ничьих с «Зенитом» и «Ростовом» поклонники поверили в свою команду. Закрепили успех «железнодорожники» в минувшее воскресенье, в московском дерби переиграв ЦСКА (1:0).
В этом сезоне «Локо» точно будет в первой пятерке чемпионата высшей лиги России. Сбалансированный состав, при этом отличную форму набирают Миранчук и Смолов, да вообще великолепная командная игра.
Считаю, на сегодняшний день шансов у гостей нет и столичный клуб одержит третью победу подряд».
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