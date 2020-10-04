«МЮ» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ с коэффициентом 3.71

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».



Ставка: ничья за 3.71.

«Манчестер Юнайтед» принимает лондонский «Тоттенхэм». На мой взгляд, пара достаточно интересная.



«Красные дьяволы» проиграли стартовый тур в АПЛ, зато потом не оставляли шансов оппонентам. Во всех матчах забивали минимум по три гола, а в Кубке Английской лиги дошли до четвертьфинала.



По моему мнению, клуб постепенно наращивает обороты и начнет набирать очки с грандами Англии в регулярном первенстве. Сегодня есть возможность начать.



«Шпоры» забили семь раз в еврокубке, наконец-то пошла игра у них в Лиге Европы. В английской Премьер-лиге проблем пока не возникает, если не считать проигрыш «Эвертону».



Рискну предположить, что даже без Бэйла и Хын Сон Мина столичный клуб доставит оппоненту неприятности и увезет с тяжелейшего выезда одно очко".