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«МЮ» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ с коэффициентом 3.71

«МЮ» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ с коэффициентом 3.71
Ставки / Прогнозы 0

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».

Ставка: ничья за 3.71.

«Манчестер Юнайтед» принимает лондонский «Тоттенхэм». На мой взгляд, пара достаточно интересная.

«Красные дьяволы» проиграли стартовый тур в АПЛ, зато потом не оставляли шансов оппонентам. Во всех матчах забивали минимум по три гола, а в Кубке Английской лиги дошли до четвертьфинала.

По моему мнению, клуб постепенно наращивает обороты и начнет набирать очки с грандами Англии в регулярном первенстве. Сегодня есть возможность начать.

«Шпоры» забили семь раз в еврокубке, наконец-то пошла игра у них в Лиге Европы. В английской Премьер-лиге проблем пока не возникает, если не считать проигрыш «Эвертону».

Рискну предположить, что даже без Бэйла и Хын Сон Мина столичный клуб доставит оппоненту неприятности и увезет с тяжелейшего выезда одно очко".

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