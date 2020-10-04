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«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч 10-го тура чемпионата России

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч 10-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.71.

«Закрывает 10-й тур Российской Премьер-Лиги поединок в столице, где «Динамо» сыграет против «Краснодара».

Московский клуб попал в черную полосу, которая началась еще в матче с «Рубином» и имела продолжение в Тбилиси, где «бело-голубые» на первом этапе завершили выступления в Лиге Европы, что и сбило клуб с колеи.

В прошлый понедельник «динамики» позволили «Химкам» одержать первую победу в новом первенстве и скатились на девятое место.

Чем могут воспользоваться хозяева в этой игре, так это физическим состоянием соперника, который провел тяжелый ответный поединок с ПАОК, где выбил греческий клуб и прошел в групповой этап Лиги чемпионов. Кубанцы потратили силы не только на матч, но и на перелет, что пойдет на пользу только их противникам.

Я считаю, что несмотря на преимущество по составу и физическому состоянию, динамовский клуб не впечатляет и «быки» могут рассчитывать на ничью в этой игре».

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