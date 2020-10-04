«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч 10-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Динамо» — «Краснодар».
Ставка: ничья за 3.71.
«Закрывает 10-й тур Российской Премьер-Лиги поединок в столице, где «Динамо» сыграет против «Краснодара».
Московский клуб попал в черную полосу, которая началась еще в матче с «Рубином» и имела продолжение в Тбилиси, где «бело-голубые» на первом этапе завершили выступления в Лиге Европы, что и сбило клуб с колеи.
В прошлый понедельник «динамики» позволили «Химкам» одержать первую победу в новом первенстве и скатились на девятое место.
Чем могут воспользоваться хозяева в этой игре, так это физическим состоянием соперника, который провел тяжелый ответный поединок с ПАОК, где выбил греческий клуб и прошел в групповой этап Лиги чемпионов. Кубанцы потратили силы не только на матч, но и на перелет, что пойдет на пользу только их противникам.
Я считаю, что несмотря на преимущество по составу и физическому состоянию, динамовский клуб не впечатляет и «быки» могут рассчитывать на ничью в этой игре».
- 4 октября 2020
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:21
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:35