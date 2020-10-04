Элина Свитолина – Каролин Гарсия: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Элина Свитолина – Каролин Гарсия в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Ставка: победа Гарсии за 2.53.
«Очень не понравилось, как провела матч с Екатериной Александровой Элина Свитолина. Ее стиль понятен. Она старается играть на контратаках, пытается сделать так, чтобы соперницы наносили как можно больше ударов и ошибались. Но низкого уровня был теннис Элины в третьем круге. Как только она пыталась атаковать, сразу же следовала ошибка. К сожалению. Повезло, что Александрова налепила просто невероятное количество ошибок. Это спасло Свитолину.
А вот Каролин Гарсия, похоже, обретает былую форму. Сумасшедший матч вытащила с Элизе Мертенс, не будучи фаворитом. Кстати, стиль бельгийки похож на стиль Свитолиной. Гарсии не придется перестраиваться.
Отличная статистика матчей у Гарсии против Свитолиной, она ведет — 3:1. Француженка питается эмоциями от публики, за нее рьяно болеют. Думаю, Свитолиной в нынешней форме будет тяжеловато. Рискну поставить на Гарсию».
- 4 октября 2020
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