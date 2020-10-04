«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 4-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «МЮ» за 1.96, обе забьют за 1.75.
«Манчестер» стартовал значительно хуже ожиданий и «Тоттенхэма». Команда в своем стиле играет — с перебоями, непредсказуемо.
Однако в этой встрече надо ставить на победу «Манчестера». Почему? Пришло время выиграть. Команда на 14-м месте. Да, у них есть матч в запасе, но этого мало. Команда Уле-Гуннара Сульшера показывает, что в ситуации, когда в них никто не верит, они умудряются играть успешно.
Противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» всегда зрелищно в последнее время. К тому же «Манчестер» дома выигрывает в последнее время. Поставил бы на то, что обе команды забьют".
- 4 октября 2020
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