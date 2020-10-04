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«Барселона» — «Севилья»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало

«Барселона» — «Севилья»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало
Ставки / Прогнозы 0

4 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Севилья». Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Севильи» оценён букмекерами коэффициентом 6.00.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Севилья» 4 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.60, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.

Если обе забьют, сыграет ставка 1.63. Пенальти идёт за 2.70, а удаление — за 4.00. Гол в первые 15 минут оценён коэффициентом 2.90.

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Красно-белые проведут четвёртый матч за 11 суток, а скамейка у них коротковата.
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