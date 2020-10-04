«Ювентус» — «Наполи»: где будет трансляция 04.10.2020, смотреть онлайн, во сколько начало

4 октября состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи». Начало матча — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.94.



Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Поставить на обе забьют можно за 1.79, гол Криштиану Роналду идёт за 2.07.