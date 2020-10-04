«Ювентус» — «Наполи»: прямая трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки
4 октября состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи». Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.94.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.
Поставить на обе забьют можно за 1.79, гол Криштиану Роналду идёт за 2.07.
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Неаполитанцы стартовали с двух побед с общим счётом 8:0.
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