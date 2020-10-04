«Лестер» — «Вест Хэм»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Лестера» с форой (-1) за 2.17.

«Сейчас “Лестер” является лидером АПЛ, впервые за все 14 сезонов в элите одержав три победы на старте. В предыдущем туре “лисы” буквально унизили команду Гвардиолы, разгромив со счетом 5:2. Варди стал единственным игроком, который смог сотворить два хет-трика с командой Пепа. Понятно, что учитывается и предыдущий сезон. Кроме того, Варди возглавил гонку бомбардиров вместе с Домиником Кальвертом-Льюином. Оба форварда забили по пять мячей, но Джейми четыре — с пенальти.



В третьем туре “Вест Хэм” взял первые очки в чемпионате, разгромив на своем поле стойкий “Вулверхэмптон” со счетом 4:0. Интересно, что заболевший Дэвид Мойес руководил “молотобойцами” на удаленке, по телефону. И такой результат! Может, ему посоветовать всегда работать удаленно? Казалось бы, если с наставником не везет, то без него дела пойдут только хуже. На деле лондонцы показали себя слаженным коллективом, как будто тренер каждому подсказывал в наушник во время матча. Тем не менее с “Лестером” это вряд ли поможет.



В общем, матч на “Кинг Пауэр” ожидается интересный. Предлагаю поставить на победу “Лестера” с форой (-1)».