«Локомотив» — «Химки»: прогноз Павла Занозина на матч 10-го тура РПЛ 4 октября

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Химки».
Ставка: «Химки» не забьют за 2.09.
«Химки” довольно неожиданно выиграли у “Динамо”. Но мы немного поднялись на той встрече, ведь ставили на “низ”, а был забит всего один мяч. Несмотря на то что гости имеют лишь одну победу в сезоне, они вышли из зоны вылета и находятся в стыках. Да и на дистанции должно что-то измениться, ведь пришли новый главный тренер и Глушаков с Мирзовым.
“Локомотив” показывает великолепную форму — обыграл ЦСКА и не пропускает уже четыре матча подряд. Не думаю, что “Химки” не смогут забить Гильерме. Хотя букмекеры уверены, что зайдет “обе забьют”. Не согласен. “Локомотив” хорошо играет в обороне. Атака “Химок” не настолько сильна, чтобы напрячь защитников Николича.
Мне кажется, лучшим вариантом на этот матч будет ставка на “Химки” забьют — нет”. Сколько ЦСКА ни пытался, но так и не смог забить. И у них есть скоростной Эджуке, вышли Чалов и Влашич. “Локо” везет, ведь даже когда Гильерме не может удержать мяч в руках, он все равно не летит в ворота. А сейчас такого давления, как с армейцами, не будет».
- 4 октября 2020
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