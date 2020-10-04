«Брест» — «Монако»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги 1 «Брест» — «Монако».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Монако» за 1.90.

«Брест” совсем не Бресткая крепость — худшая оборона в этом сезоне. Перед этим туром у “Бреста” было 12 пропущенных мячей, но из-за того, что “Анже” пропустил от “ПСЖ” шесть голов, хозяева находятся на втором месте по результативным ошибкам.



Но все это до матча с “Монако”, где “Брест” сможет догнать “Анже” и перегнать. “Брест” показывает очень интересный футбол. У них почти в каждой встрече результат 3:2 в ту или другую сторону.



Но и “Монако” в прошлом туре выиграл со счетом 3:2 у “Страсбура”. Мы ставили на “Монако”, который в итоге и победил, хоть и не без труда. Мне кажется, и в этот раз стоит оттолкнуться от монегасков. Исходя из не самой лучшей обороны “Бреста”, плюс “Монако” набирает форму, надо играть индивидуальный тотал гостей. “Монако” обязан забить минимум два мяча в ворота “Бреста”. Но даже если будет ничья со счетом 2:2, наша ставка все равно зайдет. Хотя уверен в победе “Монако”. Но чтобы в лишний раз не рисковать, предлагаю поставить только на ИТ2Б 1.5».