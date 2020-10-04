«Ман Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Виктора Гусева на матч 4-го тура чемпионата Англии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Тоттенхэм».
Ставка: ничья за 3.70.
«Обе команды начали сезон неуверенно. “Манчестер Юнайтед” пока что провел лишь две встречи — победа и поражение. В каком-то смысле “МЮ” дали отдохнуть. Был напряженный календарь в Лиге чемпионов, а сейчас все перешло в матчи Лиги Европы. Пора бы дать отдохнуть и “Тоттенхэму”. Лондонцы сыграли по графику три игры за три тура. За одну неделю им приходиться играть три раза. Уже чувствуется усталость и небольшой кризис. Посмотрите даже результаты! “Тоттенхэм” начинает проигрывать “Эвертону”, потом наносит поражение “Саутгемптону”, а в конце ничья с “Ньюкаслом”. Что касается “манкунианцев”, они одержали победу над “Брайтоном”, но забив лишь с пенальти после финального свистка. А до этого было домашнее поражение от “Кристал Пэлас”.
Как мне кажется, у команды Сульшера слабенькая защита, что показали предыдущие матчи. Есть претензии даже к Магуайру. Как я вижу, “МЮ” любит играть вторым номером. Но играть вторым номером на “Олд Траффорд” — это как-то стыдновато. В принципе, и “Тоттенхэм” сторонник игры на контратаках, почему их встреча и будет интересной, ведь сойдутся вторые номера. К тому же, у Моуринью нет глубокого резерва. Взяли в аренду Гарета Бэйла, но он не может восстановиться после травмы.
Я думаю, что обе команды забьют, хоть на это ставить и не буду. Меня заинтересовало другое. В последнем матче, который прошел в июне, они сыграли вничью со счетом 1:1. До этого последняя ничья в личных встречах была аж в 2014-м году. Равенство проблем той и другой команды настраивает меня на то, что будет равная борьба и чем она закончится мне ясно.
Мой прогноз — ничья».
- 4 октября 2020
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