«Бавария» — «Герта»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Герта».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Понятно, что “Герте” на руку очень плотный график “Баварии”. И вообще, по ходу сезона это может сказать, что подготовка была крайне короткой. Тем не менее, в этой игре “Бавария” считается фаворитом, но брать ее чистую победу не имеет смысла, так как коэффициент слишком маленький. Вопрос в том, как сыграет “Бавария” — раскованно или экономно? Сказать сложно.



Я думаю, что Флик вернется к более привычной модели игры. Были эксперименты с Дортмундом с точки зрения состава, а также по стилистике. Но с “Гертой” они должны сыграть так, как делали это в прошлом сезоне. История с “Хоффенхаймом” вряд ли повторится, который обыграл “Баварию” со счетом 4:1. Мюнхенцы были измотаны после перелета и матча за Суперкубок Европы, а “Хоффенхайм” был чертовски хорош. Но после этого “Бавария” обыграла “Боруссию Д”, показав, что восстанавливается быстро. Флик имея не очень длинную скамейку запасных, все равно пытается ротировать состав.



“Герта”, как я уже говорил тысячу раз, это строящийся проект. Здесь есть дорогостоящие новички, почему команда еще не сыграна. Отсюда некоторая нестабильность — в первом туре разгромили “Вердер”, но уже во втором проиграли “Айнтрахту”.



В общем, в этой игре “Бавария” фаворит, но как именно она выиграет — не очень понятно. Может быть и крупный счет, может и “Герта” окажет сопротивление. Я решил поставить на другое. Мы видим, что “Бавария” пропускает почти что в каждом матче. Нойер пытается сыграть на ноль, но учитывая ротацию и кадровые особенности, у соперников есть моменты. А “Герты” есть игроки, которые готовы эти моменты реализовывать. А “Бавария” должна забить по определению, как вы понимаете.



Поэтому я предлагаю рассмотреть вариант на “обе забьют”. Тем более, коэффициент весьма неплохой».