«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Гутцайта на матч 4-го тура АПЛ в Бирмингеме

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 1.5 мяча во втором тайме за 1.77.

«Давайте подумаем, что может быть в этой встрече? Обе команды в четверг проводили матчи в Кубке Лиги. “Астон Вилла” проиграла дома “Стоку”, а “Ливерпуль” уступил по пенальти лондонскому “Арсеналу” на “Энфилде”. Но есть деталь, которая объединила оба клуба — они не сыграли стартовыми составами. У “Ливерпуля” вышли Ван Дайк и Салах, но после часа игры Юрген Клопп их заменил. Для них получилась хорошая тренировка.



Поэтому я думаю, что обе команды сохранили свои силы, ведь они их особо и не тратили, так как многие важные футболисты остались на лавке. Может быть рубка. На данный момент “Астон Вилла” является единственной командой в Англии, которая не пропустила ни одного мяча. Конечно, это не будет длиться вечно. Скорее всего, серия прервется в игре с “Ливерпулем”. Тем не менее, упираться и бодаться они будут. С другой стороны, “Ливерпуль” с нормальными физическими кондициями игроков должен даже такую “Астон Виллу” раскрутить.



Лондонцы не смогут организованно обороняться долгое время, почему в итоге и падет под мощным сопротивлением чемпиона. Салах, Мане, Фирмино, очень мобильная группа в полузащите, Робертсон и Арнольд. Я думаю, что во втором тайме будет забито больше 1.5 мячей, так как в первом тайме “Астон Вилла” еще сможет сопротивляться, но в конце концов “Ливерпуль” дожмет».