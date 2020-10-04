«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Италии в Турине

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» не проиграет + обе забьют за 2.83.

“Ювентус” сейчас проблемный. Он перестраивается вместе с Андреа Пирло, совсем еще сырым тренером, которому уже нужно освоиться в чемпионате Италии.



Мне казалось, что у него такая индульгенция будет, все-таки он любимчик Италии, чемпион мира и его долго будут прощать. Но уже есть критика после ничейного матча против “Ромы”. Все понимают, что “Ювентус” не стабилен, шаткая конструкция с новой схемой и не все на поле все понимают. В отличии от “Наполи”.



“Наполи” при Гаттузо проект уже более-менее долгостройный с прошлого сезона. Футболисты понимают, что им нужно делать. Команда гораздо более сбалансирована. Она неплохо смотрится в обороне, в конце концов за два тура она ни разу не пропустила и много забила. “Наполи” раззадорился и наверняка забьет мяч этому самому “Ювентусу”, который от “Ромы” мог получить все четыре-пять, если бы “Рома” была чуть посмелее и удачливее.



Мне кажется, что “Наполи” обязательно забьет в ворота “Ювентуса”. Но и “Ювентус” свой момент найдет, все-таки слишком много звезд в его составе. Мы видели, что Роналду даже в меньшинстве из ничего забил гол в ворота “Ромы”. Так что обе команды забьют. Тем более, такой результат встречался семь раз за последние десять матчей этих команд. Но в это время я хочу немного рискнуть. Я думаю, что “Наполи” не проиграет. Это как раз тот момент, когда нужно ловить такую ставку. “Наполи” гораздо более стабилен, силен и уверен в своих силах. Так что даже если обе команды забьют, “Наполи” не проиграет".