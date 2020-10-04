«Барселона» — «Севилья»: прогноз Михаила Поленова на матч 5-го тура чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Севилья».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.91.

«В последнее время в Каталонии “Барса” регулярно обыгрывает “Севилью”, иногда даже крупно. Но сейчас ситуация совсем другая. Мне кажется, этот матч может быть таким, какой был летом. Тогда была очень сдержанная игра и завершилась со счетом 0:0. Но, есть ряд отличий. Если “Севилья” и был такой, какая она сейчас, то “Барселона” была немного в подвешенном состоянии. Сейчас “Барса” уже выбрала свой путь. Правильный он или нет? Покажет время.



При всей своей разнообразности, при всех тех переменах, что происходят в команде, им предстоит встретиться с одной из самых гибких команд в Примере. “Севилья” обладает очень неплохим подбором игроков. Лопетеги должен понимать, что играть с “Барселоной” на “Камп Ноу” в открытый футбол, вряд ли правильно. Да и когда “Севилья” стремилась играть против “Барсы” в открытую? “Севильи” выгодно играть от обороны, им это удобно. А самое главное, что у них для этого есть ресурсы. Они должны сыграть сдержанно.



Важный момент — удаление Ленгле в предыдущем туре. Имея такую проблему, как неосновной центр обороны, “Барсе” может придется играть более сдержанно в атаке, учитывая, что “Севилья” может поймать на контратаке. Даже без этого, сама середина поля и оборона “Севильи” достаточно крепки, чтобы конкурировать с “Барселоной”.



Я веду к тому, что много голов в этой игре ждать не стоит. Я ставлю на тотал меньше 3 голов».