«Барселона» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч 5-го тура Ла Лиги

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Севилья».



Ставка: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 1.78.



«Эти команды не потеряли очков, сыграли по два матча, причем у «Барселоны» разница мячей просто шокирующая – 7:0. Две крупные сухие победы в матчах с не самыми слабыми соперниками – «Вильярреалом» и «Сельтой». Таким оказался старт у Рональда Кумана. Честно говоря, очень удивлен и не думаю, что у голландского тренера дальше дела пойдут столь же хорошо.



Признаюсь, «Севилья» тоже удивила. Не думал, что на старте сезона команда Лопетеги будет настолько хороша: две победы в чемпионате, очень достойная игра с «Баварией» в Суперкубке Европы. Севильянцы уступили в дополнительное время, но смотрелись очень достойно.



У «Барселоны» серьезные проблемы в обороне. Может быть, физически «Барселона» из-за этого просядет. Помимо Лангле, который не сыграет в этом матче из-за дисквалификации, не сыграет Юмтити, поскольку у него травма. Таким образом, напарником Пике по центру обороны сыграет юный уругваец Араухо, который не так опытен и не так хорош в сравнении с остальными защитниками «Барселоны». Поэтому центр обороны у «Барселоны» может проседать. Кроме того, травмирован основной вратарь Тер Штеген. Его сменщик Нето не пропустил ни одного гола в первых двух турах, но все-таки он голкипер совсем иного уровня.



Мне кажется, «Севилья» забьет, но и «Барселона» забьет. К тому же, думаю, «Барселона» на «Камп Ноу» не проиграет. Мои ожидания от матча — «Барселона» не проиграет и обе забьют».