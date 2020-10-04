«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч 3-го тура чемпионата Италии

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 3-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: тотал меньше 27.5 фолов за 1.87.

«Судить о положении вещей по статистике текущего сезона чемпионата Италии довольно рискованное занятие. Перед стартом третьего тура состоялось лишь 19 матчей. В среднем арбитры в них фиксировали 25,32 фолов. В то время как в прошлогоднем розыгрыше Серии А по итогам 380 проведенных встреч средний показатель нарушения правил составил 29,14. Букмекер выкатил планку фолов на уровне 27,5 пунктов. По меркам прошлого сезона это маловато, а нынешнего – многовато. Как быть?



Самым разумным подходом при выборе ставки будет анализ индивидуальных показателей команд. Я не буду вас загружать подробными статистическими выкладками «Ювентуса» и «Наполи». Сразу перейду к итогам. По моим оценкам неудачные воздушные единоборства и отборы мяча могут трансформироваться в 18 – 23 фолов. Это уже сигнал присмотреться к тоталу меньше.



Большей уверенности в правильности выбора добавляет знание того факта, что в качестве главного судьи назначен Даниэле Довери. В отличие от среднестатистического арбитра Серии А, он довольно часто закрывает глаза на мелкие нарушения правил. С учетом судейского фактора мой прогноз по фолам меняется до диапазона от 16 до 21. Так что над предложенной букмекерами планкой в 27,5 у нас есть очень значительный перевес. Здесь однозначно надо играть тотал меньше».