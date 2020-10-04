«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: как сыграли, какой счёт, какие ставки и прогнозы зашли

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:6. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором, ассистировали судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн.



Счёт был открыт в начале встречи — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Бруну Фернандеш, который реализовал 11-метровый. Через пару минут равновесие восстановил Тангай Н'Домбеле. На 7-й минуте гостей вывел вперёд Сон Хын Мин, которому ассистировал Гарри Кейн. На 28-й минуте манкунианцы остались вдесятером из-за удаления Антони Марсьяля.



Вскоре ещё один гол в ворота «Манчестер Юнайтед» забил Сон Хын Мин, который оформил дубль с передачи Сержа Орье. В начале второго тайма пятый гол забил Орье с паса Пьера-Эмиля Хёйбьерга. На 79-й минуте окончательный счёт установил Кейн, забив гол пенальти.



Эксперты считали фаворитом хозяев: на победу «МЮ» давали 2.02, на ничью — 3.88, на «Тоттенхэм» — 4.00. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 4000 рублей.



Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.89, а обе забьют — за 1.74. На пенальти давали 2.50, а на удаление — 4.50.

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