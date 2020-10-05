Мартон Фучович — Андрей Рублёв: прогноз и ставка на матч 4-го круга «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 4-го круга «Ролан Гаррос» Мартон Фучович — Андрей Рублёв.

Ставка: тотал меньше 38.5 гейма за 1.77.

«Фучович — крепкий середняк тура, одно время даже стучавшийся в топ-30. Довольно опытный и разносторонний теннисист, отношения с грунтом хорошие. Активен на приёме, довольно редко ошибается, вынослив. Затяжными розыгрышами его не удивить, потому проблем будет больше, чем с Андерсоном.



И всё же разница в классе вопросов не вызывает. Рублёв в отличном состоянии, на задней линии способен перестрелять кого угодно (по крайней мере за пределами топ-5), играет в высочайшем темпе. У Фучовича нет мощной подачи, а потому брейк-пойнты у Андрея непременно появятся. В прошлом круге он здорово принимал.



Скорее всего, венгр навяжет борьбу, будет стабильно брать по три-четыре гейма и караулить потери концентрации соперника. У россиянина периодически возникают провалы, пользоваться ими Фучович умеет. Вырисовывается победа Рублёва в трёх-четырёх партиях, но коэффициент на этот вариант довольно скромен (1.60). Придётся выкручиваться.



Мы бы выбирали между двух вариантов — тотал меньше 38.5 гейма за 1.77 и П2 с форой (-5.5 гейма) за 1.80. Фучович подаёт заметно хуже Куэрри и Андерсона, то есть вероятность тай-брейков тут заметно ниже».