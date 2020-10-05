«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка «Чемпионата» на «зелёное дерби» КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Ак Барса» в первом периоде и матче за 2.36.

«Уфимцы вынуждены играть фактически вторым составом, поскольку подавляющее большинство основы село на карантин из-за коронавируса. Получается выше всяких похвал: бодрый и искренний хоккей, море эмоций, а главное — результаты. Три победы в четырёх матчах, пусть в первой из них (3:1 над «Трактором») состав ещё был боевым.



Победа в Нижнекамске ознаменовалась долгожданным возвращением Филипа Ларсена. Датчанин впервые в сезоне вышел на лёд, сходу получил 23 минуты айстайма и отметился заброшенной шайбой (разумеется, в большинстве). Это большое усиление для коллектива, в том числе и в спецбригадах. Рядом с таким исполнителем всегда проще и спокойнее.



Наконец-то забил Михаил Воробьёв, пачками штампует очки Дмитрий Кугрышев. Проблема одна — впереди «зелёное дерби», а соперник будет невероятно злым. Дело в том, что «Ак Барс» потерпел три поражения подряд. И вовсе не от грандов — 2:3 от с «Северсталью», 2:4 с «Торпедо» и 3:4 с экспериментальным составом «Локомотива».



В такой ситуации битва с самым принципиальным соперником — это отличный шанс разом закрыть неудачи и начать с чистого листа. Все козыри на стороне подопечных Дмитрия Квартальнова. Они имели на восстановление аж 3,5 суток, а «СЮ» ещё 3 октября сражался в Нижнекамске. Они будут играть на своём льду, а в семи предыдущих «зеленых дерби» в Казани неизменно побеждали хозяева. Причём в шести случаях они уложились в 60 минут.



Ну и разница в уровне исполнителей, конечно. У «Салавата» огромное количество молодёжи, а у «Ак Барса» состав близок к оптимальному. Думается, злые казанцы выскочат на лёд максимально заряженными и добьются победы. Гости наверняка забросят одну-две шайбы, но для набора очков этого вряд ли хватит.



Мы бы выбирали между П1 в первом периоде и матче за 2.36, а также тоталом больше 1.5 гола в первом периоде за 2.02. Уфимцы по умолчанию показывают весёлый хоккей, а клубу из Татарстана после трёх поражений надо исправиться перед своими болельщиками».