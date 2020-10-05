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Джокович — Хачанов: эксперты оценили шансы россиянина победить первую ракетку мира

Джокович — Хачанов: эксперты оценили шансы россиянина победить первую ракетку мира
Ставки / Прогнозы 0

Букмекеры назвали фаворита матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» между Новаком Джоковичем и Кареном Хачановым.

Поединок поставлен третьим запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся приблизительно в 15:30 по московскому времени, после игры Стефаноса Циципаса с Григором Димитровым. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.

Эксперты не сомневаются в победе Джоковича. Ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.03 (примерно 95% вероятности). Успех Хачанова оценён коэффициентом 17.00 (около 5%): в случае победы ставка 1000 рублей принесёт 17 тыс. рублей.

Аналитики считают, что матч Новак ДжоковичКарен Хачанов не получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.07, тотал меньше 29.5 гейма оценён коэффициентом 1.86. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 1.43.

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