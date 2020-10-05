«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прямая трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки
5 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.43, успех «СЮ» идёт за 5.00.
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 5 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 11.00.
Итоговая победа «Ак Барса» идёт за 1.25, успех «Салавата Юлаева» с учётом овертайма и буллитов оценён в 4.20. Поставить на хет-трик можно за 20.0.
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