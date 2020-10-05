«Сочи» — «Ростов», 04.10.2020: как сыграли, какой счёт, какие ставки и прогнозы зашли

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» одержал победу над «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.



На 19-й минуте матча счёт открыл Никита Бурмистров. Жоаозиньо от угла поля выполнил подачу в район вратарской, Маммана головой сделал скидку на дальнюю штангу, откуда неприкрытый Бурмистров пробил точно в ближний угол ворот. На 61-й минуте Алексей Ионов сравнял счёт. Матиас Норманн с центра поля выполнил шикарный заброс в штрафную, Ионов выскочил из-за спин защитников, добежал до ворот и аккуратным ударом направил мяч в сетку.



Спустя две минуты Норманн был удалён после конфликта с Кристианом Нобоа. Ещё через три минуты Артур Юсупов вывел «Сочи» вперёд. На 74-й минуте «Ростов» вновь сравнял счёт — отличился Дмитрий Полоз. Однако спустя несколько минут Антон Заболотный из борьбы «ножницами» пробил в дальний угол ворот, счёт стал 3:2. На 84-й минуте Заболотный оформил дубль. Антон принял мяч, оттеснив Осипенко, прошёл в штрафную и аккуратным ударом поразил дальний угол ворот.



Ставки на победу «Сочи» принимались за 2.72: с 1000 рублей можно было выиграть 2720 рублей. Успех «Ростова» шёл за 2.85, ничья — за 3.26.



На тотал больше 2.5 мяча давали 2.45, а на обе забьют — 2.06. Коэффициент на удаление составлял 3.20.