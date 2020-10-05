«Сочи» — «Ростов», 04.10.2020: как сыграли, какой счёт, какие ставки и прогнозы зашли

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» одержал победу над «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
На 19-й минуте матча счёт открыл Никита Бурмистров. Жоаозиньо от угла поля выполнил подачу в район вратарской, Маммана головой сделал скидку на дальнюю штангу, откуда неприкрытый Бурмистров пробил точно в ближний угол ворот. На 61-й минуте Алексей Ионов сравнял счёт. Матиас Норманн с центра поля выполнил шикарный заброс в штрафную, Ионов выскочил из-за спин защитников, добежал до ворот и аккуратным ударом направил мяч в сетку.
Спустя две минуты Норманн был удалён после конфликта с Кристианом Нобоа. Ещё через три минуты Артур Юсупов вывел «Сочи» вперёд. На 74-й минуте «Ростов» вновь сравнял счёт — отличился Дмитрий Полоз. Однако спустя несколько минут Антон Заболотный из борьбы «ножницами» пробил в дальний угол ворот, счёт стал 3:2. На 84-й минуте Заболотный оформил дубль. Антон принял мяч, оттеснив Осипенко, прошёл в штрафную и аккуратным ударом поразил дальний угол ворот.
Ставки на победу «Сочи» принимались за 2.72: с 1000 рублей можно было выиграть 2720 рублей. Успех «Ростова» шёл за 2.85, ничья — за 3.26.
На тотал больше 2.5 мяча давали 2.45, а на обе забьют — 2.06. Коэффициент на удаление составлял 3.20.
- 5 октября 2020
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00
- 4 октября 2020
-
21:10
-
21:05
-
20:47
-
20:45
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:50