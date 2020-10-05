Фучович – Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Мартон Фучович – Андрей Рублев в 1/8 финала «Ролан Гаррос».



Ставка: минимум 37 геймов в матче за 1.90.



«Многие ждали, что в четвертом круге «Ролан Гаррос» мы снова увидим матч двух россиян — Андрея Рублева и Даниила Медведева. Но не сложилось. Даниил не очень хорош на грунте, он проиграл уже в стартовом матче Мартону Фучовичу. И венгр в дальнейшем показал, что та победа не была случайностью. Он добрался до 1/8 финала, где сыграет с Рублевым.



Фучович в целом на всех покрытиях неплохо играет, но грунт для него любимое. Он начинал на нем в Венгрии. И, кстати, он ведет 2:0 по личным встречам у Рублева. Одна из побед была в пяти сетах на грунте в Кубке Дэвиса.



Думаю, для Рублева это будет тяжелейшее испытание. Конечно, россиянин фаворит, но перед ним уже не уставший ветеран Андерсон, а теннисист, который стремится к главному результату в своей карьере. Фучович в форме, он очень опасен. И он умеет играть длинные матчи.



Не рискну здесь ставить на какую-то победу Рублева. Думаю, что это будет изнурительный матч, возможно, пятисетовый. Думаю, минимум 37 геймов будет во встрече», — сказала Чакветадзе.

Фучович — Рублёв. Прогноз: вторая ракетка России отомстит венгру за Медведева в Париже Фучович зачехлил Даниила в четырёх сетах, но Рублёв сейчас хорош.