Новак Джокович — Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на игру «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Карен Хачанов в 1/8 финала «Ролан Гаррос».



Ставка: минимум 30 геймов в матче за 2.04.



«Карен Хачанов в следующем круге сразится с Новаком Джоковичем. Наконец-то у Новака по сетке появился более менее приличный соперник. Честно говоря, для Джоковича не сетка, а просто легкая прогулка. Практически всех своих соперников под ноль выносит серб.



Но, вот сейчас Карен может сыграть неожиданным образом. Во-первых, терять ему нечего. Уже провел несколько боевых встреч. Может быть ему не всегда было и просто, но в любом случае он старается перебарывать. Возможно, сейчас и нет оптимальной формы, но мне нравится его настрой, сила воли, которые помогают ему несмотря ни на что выигрывать встречи.



Возможно, Джокович и расслабился. Слишком легко все было перед Кареном. И вот Хачанов, у которого хорошая подача. Правда, грунт мокрый. Но он будет рисковать. В этом матче дают очень мало геймов, всего 29,5. Думаю, что в одной из партий Хачанов сумеет навязать борьбу, поэтому сыграют больше 29.5 гейма», — сказала Чакветадзе.

Новак Джокович — Карен Хачанов. Прогноз: великий серб не даст шанса третьей ракетке России Хачанов снова добрался до второй недели в Париже, тут его ждёт первая ракетка мира.