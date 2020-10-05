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Новак Джокович — Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на игру «Ролан Гаррос»

Новак Джокович — Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на игру «Ролан Гаррос»
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак ДжоковичКарен Хачанов в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Ставка: минимум 30 геймов в матче за 2.04.

«Карен Хачанов в следующем круге сразится с Новаком Джоковичем. Наконец-то у Новака по сетке появился более менее приличный соперник. Честно говоря, для Джоковича не сетка, а просто легкая прогулка. Практически всех своих соперников под ноль выносит серб.

Но, вот сейчас Карен может сыграть неожиданным образом. Во-первых, терять ему нечего. Уже провел несколько боевых встреч. Может быть ему не всегда было и просто, но в любом случае он старается перебарывать. Возможно, сейчас и нет оптимальной формы, но мне нравится его настрой, сила воли, которые помогают ему несмотря ни на что выигрывать встречи.

Возможно, Джокович и расслабился. Слишком легко все было перед Кареном. И вот Хачанов, у которого хорошая подача. Правда, грунт мокрый. Но он будет рисковать. В этом матче дают очень мало геймов, всего 29,5. Думаю, что в одной из партий Хачанов сумеет навязать борьбу, поэтому сыграют больше 29.5 гейма», — сказала Чакветадзе.

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