«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Ак Барс» — «Салават Юлаев».



Ставка: ничья за 5.00.



«Три поражения подряд – это для «Ак Барса» сродни подачи сигнала «Мэйдэй» на всех частотах. Понятно, что все поражения выездные, но вопрос-то в другом: кому? И если проигрыш в Ярославле еще как-то можно объяснить цензурными словами (хотя, с учетом нынешнего состояния «Локомотива» цензурных слов там не много), то игра «больших татар» в Череповце и Нижнем Новгороде комментируется только беспощадно-площадной бранью.



И тут мы с вами оказываемся перед дилеммой. Либо мы вычеркиваем три последних матча «Ак Барса», как страшный сон. Ну, как бывает в американских судебных сериалах: подсудимый положил из автомата толпу школьников, но поскольку следователи юридически неправильно собрали гильзы, то присяжные не будут это массовое убийство учитывать. Мало ли, что могло быть у «Ак Барса»? Тяжелый выезд, недонастроились и т.д. и т.п., и пр., и др, и проч. Зато сейчас, на родном льду, с родными болельщиками, и мотивация не нужна, «Зеленое дерби» как-никак… Тогда мы получаем приблизительно такой же результат, что был в первом сезонном «междусобойчике» 17 сентября.



А вот если дело не в одном недонастрое… Если в привычно слаженном механизме «больших татар» вылетела какая-то ценная шестерня, и Квартальнов не успеет подобрать и вставить новую… Что тогда? А тогда «Салават Юлаев» автоматически становится фаворитом второго казанского «междусобойчика», и «барсов» он должен разобрать если не играючи, то все равно в основное время.



Вам какая альтернатива по душе? Лично я с верой в лучшее все-таки остановлюсь на первом варианте. Все-таки, извините, не верится, что в «Ак Барсе» могло навернуться что-то настолько серьезное, что сейчас команда сорвется в пике, и мы будем наблюдать, как «больших татар» станут драть все, кому не лень, до Риги и «Куньлуня» включительно. Не представляю я такой картины! А значит, предположу упорный матч «ноздря в ноздрю» и ничейный счет по итогам основного времени. А потом хозяева свое все равно возьмут», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Салават». Прогноз: Ларсен не спасёт уфимскую молодёжь от ярости Квартальнова Казанцы потерпели три поражения подряд и будут необычайно мотивированы.