«Амур» — «Торпедо»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ в Хабаровске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Торпедо».



Ставка: победа «Амура» в основное время за 2.47.



«Первый блин не оказался для нижегородцев комом. Они взяли в Хабаровске два очка, а уж каким образом это сделали, с шутками ли и прибаутками или в страшных мучениях – дело второе. Главное, что эти два очка, помогли «автозаводцам» ввинтиться в зону плей-офф Восточной конференции и даже оставить за спиной «Сибирь», которой волжане влетели по дороге на Дальний Восток.



Теперь надо развивать успех, но сделать это будет труднее, нежели было в первый раз. Потому что нижегородцев накроет разница во времени. Безусловно, все команды КХЛ давно научились преодолевать семичасовую разницу во времени. Безусловно, когда это делается поэтапно, через Новосибирск, как получается у «Торпедо», это происходит гораздо легче. Но полностью это не получается никогда и ни у кого, даже у самих дальневосточников, когда они возвращаются с длинного западного выезда и вынуждены играть «с колес». Как любил по этому поводу говорить дедушка Тихонов (царствие ему небесное!): «Природу не обманешь».



И тут сразу же возникает множество вопросов. Судите сами: ещё не получившее временной адаптацией по голове «Торпедо» смогло умучить «Амур» лишь в серии послематчевых буллитов. В следующем матче хабаровчане должны играть лучше, нежели в первый раз, а вот нижегородцы…



И тут уже статистика личных встреч уходит на вторые роли, потому что на первый план выходит статистика спаренных матчей. Но спаренные «междусобойчики» раньше игрались у нас, в регулярном чемпионате, в основном подряд. Через день играют в плей-офф, а в этом турнире уже подзабыли, как выглядит «Амур».



Лично я полагаю, что при таких раскладах второй матч пройдёт для гостей уже гораздо хуже. «Торпедо» будет бито. Вряд ли победа «Амура» будет слишком ошеломительной. В одну — максимум в две шайбы, зато в основное время», — сказал Лебедев.

«Амур» — «Торпедо». Прогноз: Светлов и Якупов вернут должок Жафярову в Хабаровске Накануне нижегородцы одержали победу, проигрывая в две шайбы к 46-й минуте.