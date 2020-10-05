Фиона Ферро – София Кенин: ставка Анны Чакветадзе на встречу «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Фиона Ферро – София Кенин в 1/8 финала «Ролан Гаррос».



Ставка: минимум 21 гейм в матче за 1.78.



«Давно для себя отметила Фиону Ферро. Её отмечали и по юниорам французские специалисты. Девушка интересная, играет в теннис, который очень хорошо подходит под медленные грунтовые корты. Хороший форхенд с вращением, стабильный бэкхенд, умение укорачивать, неплохая подача — всё это про Ферро. Она достаточно устойчива психологически. Прошла француженка Рыбакину, которая гораздо мощнее, сильнее бьёт по мячу. Ферро надо обыграть, сама она ничего не отдаст.



Но и Кенин уже выросла в топ-игрока. Она победила на турнире «Большого шлема», находится в топ-10. Просто так проигрывать ей уже просто нельзя. Имидж нужно сохранять. Хотя грунт — это не её покрытие. Но Кенин способна здорово играть в защите, она игрок цепкий.



Очень сложно здесь выбрать между девушками. Шансы примерно равные. Думаю, без борьбы не обойдётся. Поэтому поставлю на больше 20.5 гейма», — сказала Чакветадзе.