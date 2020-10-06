ЦСКА — «Динамо»: эксперты назвали фаворита московского дерби в КХЛ

6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.99, успех «Динамо» идёт за 3.68.



Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» 6 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.89, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Итоговая победа ЦСКА идёт за 1.58, успех «Динамо» с учётом овертайма и буллитов доступен за 2.71. Ставки на гол в большинстве принимаются за 1.25.