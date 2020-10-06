ЦСКА — «Динамо»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо».
Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.94.
«ЦСКА победит. Они наверху турнирной таблицы, идут по турниру то с везением, то нет, но все равно в лидерах. Думаю, на дерби настроятся. Динамовцы — орешек очень крепкий, но армейцы все же победят в этом матче с преимуществом в одну шайбу. ЦСКА посильнее, все три звена очень хорошо выступают, ровно. Есть те, на кого можно сделать ставку в команде, на кого рассчитывать, а гостям с одним звеном будет потяжелее явно.
В стане хозяев по-прежнему наблюдаются проблемы с вратарской линией. Но если моменты будут, то они свое дело сделают. Многое также будет зависеть от удалений. Если посыпятся, то динамовцы накидают им несколько шайбочек, потому как с реализацией большинства у подопечных Владимира Крикунова нет никаких проблем. Вот есть одно звено — оно и играет замечательно.
Крупного счета в этой встрече абсолютно точно не будет. Армейцы обычно в своих матчах забрасывают и играют на удержание счета. У них нет сейчас резервов, чтобы кого-то громить. Да и Иван Телегин, очевидный лидер, уж больно долго на больничной койке залежался. Пора бы ему вернуться, но пока вынуждены обходиться без него», — сказал Кожевников.
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