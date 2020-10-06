Элина Свитолина – Надя Подорошка: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Элина Свитолина – Надя Подорошка в четвертьфинале «Ролан Гаррос».



Ставка: минимум 20 геймов в матче за 1.78.



«Очень легко Свитолина разобралась с Гарсией, которая была для нее сложной соперницей. Но, как мне кажется, сейчас Элине будет даже сложнее. Если Гарсия атаковала, шла вперед, часто ошибалась, то Подорошка будет действовать в другой манере. Аргентинка будет отталкиваться от игры Свитолиной, будет ждать шансов для контратак. Здесь Элине нужно будет чаще действовать от себя. А в таких ситуациях Свитолина не очень хороша. Вспомните матч с Александровой. Любая собственная атака украинки — ошибка…



Вроде бы сейчас более простая соперница для Свитолиной, если смотреть на рейтинг, но мне кажется, что сейчас Элине будет в разы сложнее. Подорошка — типичный грунтовый игрок. Ее надо обыграть. Сама Подорошка не будет ничего дарить, минимум ошибок. Придется самой Свитолиной обострять, и тут возникнут сложности.



Считаю, что 20 геймов в этом матче будет. Это минимум», — сказала Чакветадзе.