Элина Свитолина – Надя Подорошка: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Элина Свитолина – Надя Подорошка в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
Ставка: минимум 20 геймов в матче за 1.78.
«Очень легко Свитолина разобралась с Гарсией, которая была для нее сложной соперницей. Но, как мне кажется, сейчас Элине будет даже сложнее. Если Гарсия атаковала, шла вперед, часто ошибалась, то Подорошка будет действовать в другой манере. Аргентинка будет отталкиваться от игры Свитолиной, будет ждать шансов для контратак. Здесь Элине нужно будет чаще действовать от себя. А в таких ситуациях Свитолина не очень хороша. Вспомните матч с Александровой. Любая собственная атака украинки — ошибка…
Вроде бы сейчас более простая соперница для Свитолиной, если смотреть на рейтинг, но мне кажется, что сейчас Элине будет в разы сложнее. Подорошка — типичный грунтовый игрок. Ее надо обыграть. Сама Подорошка не будет ничего дарить, минимум ошибок. Придется самой Свитолиной обострять, и тут возникнут сложности.
Считаю, что 20 геймов в этом матче будет. Это минимум», — сказала Чакветадзе.
- 6 октября 2020
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:00
- 5 октября 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00
- 4 октября 2020
-
21:10
-
21:05
-
20:47
-
20:45
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30