Диего Шварцман – Доминик Тим: прогноз Надежды Петровой на игру «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч Шварцман — Тим на «Ролан Гаррос».



Ставка: победа Тима за 1.42.



«Аргентинец Диего Шварцман – 14-я ракетка мира против одного из сильнейших игроков современности, идущего третьим в мировой классификации австрийца Доминика Тима. Эти соперники очень хорошо знают друг друга, часто играют между собой. Предстоящий матч будет для них уже девятым очным поединком. Вполне логично, что преимущество у Тима (шесть побед). В этом году они уже встречались на турнире в Австралии, австриец тогда победил в двух сетах.



Лучшие результаты Тима на «Роллан Гаррос» – два финала в 2018 и 2019 годах. Шварцман доходил только до четвертьфинала в 2018 году и сейчас повторил свой лучший результат. По победам в сезоне до «Роллан Гаррос» у Тима 16 побед в 21 матче, у Шварцмана — 15 побед в 24 матчах.



На нынешнем турнире аргентинец все свои матчи выигрывал в трёх сетах и он немного посвежее Тима, у которого был последний непростой матч с французом Гастоном (лишь 239-я ракетка мира!). Тим выиграл в пяти сетах, матч длился более трёх с половиной часов.



Как бы ни был хорош Шварцман, как бы быстро он ни передвигался по корту, как бы ни вытаскивал мячи на задней линии, Тим есть Тим. Доминик должен выиграть этот матч, скорее всего, в четырёх сетах», — сказала Петрова.