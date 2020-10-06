«Йокерит» — «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — «Спартак».
Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.59.
«Матч пройдёт в Хельсинки на домашней арене «Йокерита», поэтому я рассчитываю на его победу.
«Йокерит» после карантина выглядит очень хорошо, уверенно. Да, проиграли «Авангарду» (в овертайме) и ЦСКА, но «армейцам» по факту проиграли только один период. Финский клуб набирает ход, уже почувствовал игровой ритм, и если бы с ЦСКА сыграли на пару-тройку матчей позже, то, возможно, исход был бы иной.
Думаю, что на домашней арене очень высока вероятность победы «Йокерита». «Спартак», по моему мнению, имеет не больше 30% на то, чтобы не проиграть в основное время.
Матчи с участием «Спартака» получаются зрелищными. «Динамо» и ЦСКА он смог забить по четыре шайбы, но оборона «Спартака» играет не очень здорово. Плюс «Йокерит» стабильно и прилично забивает, «Локомотиву» три шайбы забросил, поэтому в предстоящем матче можно ждать что-то подобное в плане количества заброшенных шайб. Поставлю на то, что мы увидим точно не менее пяти шайб. А победу, скорее всего, одержит «Йокерит», — сказал Вуйтек.
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