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Янник Синнер – Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на игру «Ролан Гаррос»

Янник Синнер – Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на игру «Ролан Гаррос»
Ставки / Прогнозы 0

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Янник Синнер – Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Ставка: минимум 28 геймов в матче за 1.90.

«Часто говорю, что нас ждет интересный матч, но здесь это вдвойне. Пока Надаль не дает усомниться в своей силе, выигрывает матч за матчем легко. Корда местами играл очень здорово, но не доигрывал эпизоды, а Рафа все собирал. В итоге получилась легкая победа.

Ну, не верю, что такая же история будет с Синнером. Итальянец — будущая звезда. И он сейчас уже в большом порядке. Выбил Сашу Зверева, между прочим. Очень здорово он играет, никуда не торопится, разводит соперников. Конечно, ему надо будет бороться с вращением Надаля, но, думаю, Янник готов. Очень здорово он раскладывает мячи по корту. И что самое важное — Синнер, несмотря на молодость, редко поддается эмоциям. Обычно он спокоен. Думаю, что Синнер заставит Рафу сыграть минимум 28 геймов», — сказала Чакветадзе.

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