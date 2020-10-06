Янник Синнер – Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на игру «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Янник Синнер – Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос».



Ставка: минимум 28 геймов в матче за 1.90.



«Часто говорю, что нас ждет интересный матч, но здесь это вдвойне. Пока Надаль не дает усомниться в своей силе, выигрывает матч за матчем легко. Корда местами играл очень здорово, но не доигрывал эпизоды, а Рафа все собирал. В итоге получилась легкая победа.



Ну, не верю, что такая же история будет с Синнером. Итальянец — будущая звезда. И он сейчас уже в большом порядке. Выбил Сашу Зверева, между прочим. Очень здорово он играет, никуда не торопится, разводит соперников. Конечно, ему надо будет бороться с вращением Надаля, но, думаю, Янник готов. Очень здорово он раскладывает мячи по корту. И что самое важное — Синнер, несмотря на молодость, редко поддается эмоциям. Обычно он спокоен. Думаю, что Синнер заставит Рафу сыграть минимум 28 геймов», — сказала Чакветадзе.