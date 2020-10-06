«Витязь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.32.
«Согласитесь, картина турнирной таблицы Западной конференции, в которой «Витязь» находится на пару строчек выше «Локомотива», выглядит сюрреалистически даже с поправкой на начало чемпионата. Хотя уже и не скажешь, что совсем начало, подольчанам пора и честь знать, но, с другой стороны, мы все понимаем, что ярославцы от пика формы далеки, как декабристы от народа. При этом, что немаловажно, по потерянным очкам «Локомотив» идет лучше «витязей», совсем немного, но все-таки лучше. А ведь подмосковных хоккеистов КХЛ «технарем» по голове не била.
Статистика личных встреч опять-таки полностью на стороне гостей. Которые не только взяли три последних «междусобойчика» (из них два, как и сейчас, в Подольске), но и выиграли пять матчей из последних шести. И с голами у Ярославля все порядке: железнодорожники забивают «Витязю» почти 4 шайбы в среднем за матч против 2 шайб подольчан.
И лично меня даже не смущает, что как раз с авторитетными командами «Витязь» в текущем сезоне играет на редкость удачно. И что ребята Михаила Кравца уже успели взять Казань, Екатеринбург и Магнитогорск, а еще пришили в Балашихе «Авангард». В своем нынешнем состоянии «Локомотив» на авторитета как-то не тянет, а с равными соперниками у «Витязя» как раз что-то не идет. Думается, что не пойдет и на этот раз.
«Локомотив» победит в гостях. Мучительно, вязко, страдальчески, с минимальным счетом, зато в основное время», — сказал Лебедев.
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