«Йокерит» — «Спартак»: ставка Павла Лысенкова на игру КХЛ в Финляндии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Спартак».



Ставка: «Йокерит» забросит минимум 4 шайбы за 2.20.



«В последних трех гостевых матчах «Йокерит» набрал пять очков – уступил «Авангарду» (2:3) в овертайме, но победил «Северсталь» (5:2) и справился с «Локомотивом» (3:2). Финны не переживают пандемию коронавируса, у них здоровый состав, и там полно качественных европейских легионеров. Это мощная топ-команда.



«Спартак» же выбирается из пандемии и пока не может похвастаться стабильной игрой, но набирает очки. 0:5 от московского «Динамо», но 3:1 с «Амуром», 5:4 по буллитам с тем же московским «Динамо», но 4:5 от ЦСКА.



Я бы в этом матче брал индивидуальный тотал на «Йокерит», что финская команда в основное время пробьет (3,5), то есть забросит от четырех шайб. За это дают кэф 2.20. Оборона «Спартака» не кажется надежной, а играть в Хельсинки против «джокеров» с их крутым подбором форвардов очень тяжело», — сказал Лысенков.

«Йокерит» — «Спартак». Прогноз: Знарок, Лехтеря, Широков и Кутейкин не пожалеют финнов Красно-белые забросили 11 шайб в трёх последних матчах.