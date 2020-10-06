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Путин поддержал идею увеличить целевые отчисления от российских букмекеров в 2 раза

Путин поддержал идею увеличить целевые отчисления от российских букмекеров в 2 раза
Ставки / Прогнозы 0

Президент России Владимир Путин во время заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта поддержал идею министра финансов Антона Силуанова увеличить размер целевых отчислений букмекерских компаний минимум в 2 раза.

«Антон Германович, с вашим предложением полностью согласен. Оформите их соответствующим образом», — заявил Путин.

По данным, приведённым Силуановым, прибыль букмекеров в 2019 году составила 30 млрд руб., сумма целевых отчислений — 1,2 млрд руб., налоговые выплаты — 770 млн руб.

«Мне кажется, что здесь можно было бы посмотреть, но в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления», — подчеркнул Силуанов.

Сейчас размер целевых отчислений букмекеров составляет 5% от дохода. Но эта сумма не может быть меньше 15 млн руб.

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