В России могут ввести отчисления на спорт от лотерейной и букмекерской деятельности

Руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Олег Кожемяко предложил ввести отчисления в сферу российского спорта от лотерейной и букмекерской деятельности. Он внес такое предложение на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.



«Нужно направлять на спорт отчисления. Во-первых, от лотерейной деятельности. Ее оборот за 2019 год — 57 млрд рублей. В бюджет она принесла 2,63 млрд рублей. Во-вторых, от букмекерской деятельности. Тут тоже суммы впечатляют — в 2019 году выручка составила 209,6 миллиарда рублей, целевые отчисления спортивным федерациям — 1 миллиард 130 миллионов, налога в бюджет — 774 миллиона», — отметил Кожемяко.



Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение министра финансов РФ Антона Силуанова увеличить размер целевых отчислений букмекеров на развитие спорта минимум в 2 раза.

Путин поддержал идею увеличить целевые отчисления от российских букмекеров в 2 раза