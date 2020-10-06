В России могут ввести отчисления на спорт от лотерейной и букмекерской деятельности

Руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Олег Кожемяко предложил ввести отчисления в сферу российского спорта от лотерейной и букмекерской деятельности. Он внес такое предложение на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
«Нужно направлять на спорт отчисления. Во-первых, от лотерейной деятельности. Ее оборот за 2019 год — 57 млрд рублей. В бюджет она принесла 2,63 млрд рублей. Во-вторых, от букмекерской деятельности. Тут тоже суммы впечатляют — в 2019 году выручка составила 209,6 миллиарда рублей, целевые отчисления спортивным федерациям — 1 миллиард 130 миллионов, налога в бюджет — 774 миллиона», — отметил Кожемяко.
Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение министра финансов РФ Антона Силуанова увеличить размер целевых отчислений букмекеров на развитие спорта минимум в 2 раза.
- 6 октября 2020
-
14:40
-
14:11
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:00
- 5 октября 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00
- 4 октября 2020
-
21:10
-
21:05
-
20:47