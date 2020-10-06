Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

В России могут ввести отчисления на спорт от лотерейной и букмекерской деятельности

В России могут ввести отчисления на спорт от лотерейной и букмекерской деятельности
Ставки / Прогнозы 0

Руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Олег Кожемяко предложил ввести отчисления в сферу российского спорта от лотерейной и букмекерской деятельности. Он внес такое предложение на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

«Нужно направлять на спорт отчисления. Во-первых, от лотерейной деятельности. Ее оборот за 2019 год — 57 млрд рублей. В бюджет она принесла 2,63 млрд рублей. Во-вторых, от букмекерской деятельности. Тут тоже суммы впечатляют — в 2019 году выручка составила 209,6 миллиарда рублей, целевые отчисления спортивным федерациям — 1 миллиард 130 миллионов, налога в бюджет — 774 миллиона», — отметил Кожемяко.

Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение министра финансов РФ Антона Силуанова увеличить размер целевых отчислений букмекеров на развитие спорта минимум в 2 раза.

Путин поддержал идею увеличить целевые отчисления от российских букмекеров в 2 раза
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020