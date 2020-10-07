Андрей Рублёв — Стефанос Циципас: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало

7 октября Андрей Рублёв и Стефанос Циципас сыграют в матче четвертьфинала «Ролан Гаррос». Начало — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.



Эксперты в прогнозах считают фаворитом Циципаса, ставки на победу грека принимаются с коэффициентом 1.64 (около 59% вероятности). Успех Рублева оценён коэффициентом 2.42 (41%).



Аналитики считают, что матч Андрей Рублёв — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 40.5 гейма принимаются за 1.89, тотал меньше 40.5 гейма оценён коэффициентом 2.07. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.64.



Поставить на тай-брейк можно за 1.55, а на пятый сет — за 3.20. Если один из игроков проиграет сет со счётом 0:6, сыграет коэффициент 11.0.

Андрей Рублёв — Стефанос Циципас. Прогноз: вторая ракетка России загоняет грека в Париже Рублёв впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», победа над Циципасом выведет в топ-8 рейтинга.