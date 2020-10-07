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Португалия — Испания: эксперты оценили шансы Роналду забить де Хеа в Лиссабоне

Португалия — Испания: эксперты оценили шансы Роналду забить де Хеа в Лиссабоне
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7 октября состоится товарищеский матч Португалия — Испания. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.85. Успех Испании оценён букмекерами коэффициентом 2.82. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.36.

Букмекеры считают, что матч Португалия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей тоже доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Поставить на обе забьют можно за 1.67, а на гол Криштиану Роналду — за 1.90.

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Футболисты в заявке у обеих сборных серьёзные, яркой игры не избежать.
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