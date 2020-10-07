Андрей Рублев – Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Андрей Рублев – Стефанос Циципас в 1/4 финала «Ролан Гаррос».



Ставка: победа Рублева за 2.14.



«Андрей Рублев сыграет со Стефаносом Циципасом в следующем круге «Ролан Гаррос». Ожидается настоящая битва. Рублев на турнире в Гамбурге переигрывал Циципаса. Напомню, было сыграно три полных сета, и победил россиянин.



Здесь нравится боевой настрой Рублева, который вне зависимости от обстоятельств, и неважно, какой счет — 2:5 или 1:3, может отыграться. Он проявляет классную волю к победе, которая помогает ему переламывать соперников. Возможно, будет сломлен и Циципас.



Давайте немного поговорим об игре Стефаноса. Он сложно начинал. В первом круге уступал 0-2, но затем выиграл. Вроде бы в следующих матчах заиграл лучше. Но я думаю, что Циципас будет нервничать, потому что ставки слишком высоки. Очень сильное на него давление. Одно дело, когда он играл с Федерером и не было никаких ожиданий, а он шел вторым номером.



Сейчас он стоит по рейтингу выше, и от него большего ждут. Думаю, что Андрей Рублев за счет этого и того, что наконец-то поймал форму, не боится проигрывать и своего характера, думаю, что Рублев победит в этом матче», — сказал Чакветадзе.

Андрей Рублёв — Стефанос Циципас. Прогноз: вторая ракетка России загоняет грека в Париже Рублёв впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», победа над Циципасом выведет в топ-8 рейтинга.