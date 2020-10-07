Франция — Украина: прогноз Максима Калиниченко на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на товарищеский матч Франция — Украина.
Ставка: победа Франции минимум в 2 мяча за 1.64.
«В товарищеском матче сойдутся сборные Франции и Украины. Матч будет неравным уже хотя бы из-за влияния коронавируса на составы.
Сейчас у украинцев большие проблемы. Перед вылетом во Францию стало известно, что ни Пятов, ни Степаненко не смогут помочь команде. У них положительные тесты на ковид.
По прилёте команда ещё раз прошла тест, и у ещё двух вратарей сборной нашли коронавирус. Также болеет кто-то из персонала команды. В общем, ситуация у Украины сейчас сложная. Не знаю, точно ли состоится этот матч.
Также не знаю, что у французов в плане заболеваний. Но думаю, что у них точно будет кем заменить выбывших игроков. Тем более что эта национальная команда играет у себя дома.
Учитывая всё это, Франция – явный фаворит их матча. Она бы была фаворитом и при равных составах. Украина пока уровнем всё-таки не дотягивает до этой команды.
Я предлагаю смело ставить на победу Франции с форой. Украина сейчас очень ослаблена. Не столько потеря во вратарях у этой команды, сколько в Степаненко, который является опорой украинцев в последнее время», — сказал Калиниченко.
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