Андрей Рублёв – Стефанос Циципас: прогноз Надежды Петровой на игру «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв — Стефанос Циципас.



Ставка: победа Циципаса за 1.52.



«Интересный ожидается матч в мужском разряде. Рублёв – 12-я ракетка мира, Циципас – 6-й в мировой классификации рейтинга ATP. Оба теннисиста одного возраста – им по 22 года. Друг друга очень хорошо знают, играли много по юниорам в совместных турнирах. Рублёв всего один раз выступал здесь, на «Роллан Гаррос», и в первом круге же проиграл. К слову, Циципас доходил до четвёртого круга.



В этом сезоне у Рублёва уже три титула, он проиграл лишь шесть матчей из 31. У Циципаса, кстати, то же количество сыгранных матчей, но девять поражений. На Открытом чемпионате США в прошлом году они встречались – выиграл тогда Рублёв в четырёх сетах, потом Циципас взял реванш на турнире в Эмиратах (2-0). Две недели назад они встретились в финале разминочного турнира в Гамбурге, где Андрей выиграл (2-1). По личным встречам Рублёв ведёт 3-1.



Грек мечтает о реванше. Он хорошо смотрится на нынешнем турнире. Лишь в первом круге он победил в пяти сетах, а во всех остальных – в трёх. Циципас соберётся, разозлится и покажет свой лучший теннис. Думаю, что в пяти сетах», — сказала Петрова.

Андрей Рублёв — Стефанос Циципас. Прогноз: вторая ракетка России загоняет грека в Париже Рублёв впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», победа над Циципасом выведет в топ-8 рейтинга.