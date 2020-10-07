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Андрей Рублёв – Стефанос Циципас: прогноз Надежды Петровой на игру «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв – Стефанос Циципас: прогноз Надежды Петровой на игру «Ролан Гаррос»
Ставки / Прогнозы 0

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Андрей РублёвСтефанос Циципас.

Ставка: победа Циципаса за 1.52.

«Интересный ожидается матч в мужском разряде. Рублёв – 12-я ракетка мира, Циципас – 6-й в мировой классификации рейтинга ATP. Оба теннисиста одного возраста – им по 22 года. Друг друга очень хорошо знают, играли много по юниорам в совместных турнирах. Рублёв всего один раз выступал здесь, на «Роллан Гаррос», и в первом круге же проиграл. К слову, Циципас доходил до четвёртого круга.

В этом сезоне у Рублёва уже три титула, он проиграл лишь шесть матчей из 31. У Циципаса, кстати, то же количество сыгранных матчей, но девять поражений. На Открытом чемпионате США в прошлом году они встречались – выиграл тогда Рублёв в четырёх сетах, потом Циципас взял реванш на турнире в Эмиратах (2-0). Две недели назад они встретились в финале разминочного турнира в Гамбурге, где Андрей выиграл (2-1). По личным встречам Рублёв ведёт 3-1.

Грек мечтает о реванше. Он хорошо смотрится на нынешнем турнире. Лишь в первом круге он победил в пяти сетах, а во всех остальных – в трёх. Циципас соберётся, разозлится и покажет свой лучший теннис. Думаю, что в пяти сетах», — сказала Петрова.

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