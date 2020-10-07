СКА – «Металлург»: прогноз Фёдора Канарейкина на игру КХЛ

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на игру КХЛ СКА – «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.36.



«Матч двух сильнейших клубов Западной и Восточной конференций. Команды в разном настроении подходят к этому поединку. СКА вынужден искать замену группе заболевших ребят, и сейчас в составе «армейцев» играет очень много молодых игроков.



Нужно отдать им должное — видно огромное желание, но вот мастерства не хватает. Впрочем, это вполне естественно.



Ещё этот матч имеет принципиальное значение для наставника магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва, который ещё недавно возглавлял питерский клуб. Постараются доказать руководству СКА свою состоятельность и ещё несколько хоккеистов уральского клуба, с кем «армейцы» решили расстаться летом.



В общем, «Магнитка» будет играть только на победу», — сказал Канарейкин.

СКА — «Металлург». Прогноз: Ткачёв, Подколзин и Тренин воспользуются слабостями Воробьёва Молодёжь СКА продолжает радовать, а магнитогорцы сейчас тяжеловаты.