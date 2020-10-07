СКА – «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Металлург» Мг.



Ставка: победа СКА с форой (-1) за 3.26.



«Несмотря на то что обе команды прочно сидят в зоне плей-офф, а СКА и вовсе верховодит в своем дивизионе и по этой причине не может опуститься ниже второго места в Западной конференции, и питерцы, и магнитогорцы считаются едва ли не главными разочарованиями нынешнего сезона. Скорее всего, потому, что не стали, как другие лидеры, форсировать подготовку к старту сезона и сразу брать быка за рога. А работали по-старинке: долго просыпаясь, почесываясь и никуда не торопясь. Вполне логично полагая, что их очки от них никуда не денутся, а если денутся, так пусть будет хуже тем, кто займет в турнирной таблице их места.



Что еще роднит соперников по грядущему междусобойчику, так это то, что обе команды находятся на подъеме. Конечно, не на таком, когда у каждого по огромной победной серии за плечами. Игровых проблем и у тех, и у других хватает, неигровые проблемы наличествует тоже, но рисунок игры постепенно «устаканивается», и результаты идут по нарастающей.



То есть можно считать, что оба соперника находятся на небольшом подъеме и налицо равенство сил. Остается смотреть на статистику личных встреч, а она однозначно указывает нам фаворита. Именно у него дома и пройдет отчетный матч. СКА выиграл у «Магнитки» шесть последних матчей регулярного чемпионата, а если сюда приплюсовать плей-офф, то таких матчей в пользу питерцев мы насчитаем уже девять. Что же касается победы «Магнитки» в Санкт-Петербурге, то таковая в последний раз была зафиксирована в ноябре 2014 года, после чего уральцы четырежды уступили. И, пожалуй, проиграют и в пятый раз.



Итак, победа СКА с любимым в этой паре преимуществом в две шайбы. Не исключено, что вторая влетит на последних секундах в пустые ворота. Главное, что все это произойдет в основное время», — сказал Лебедев.

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