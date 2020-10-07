«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» минимум в 2 шайбы за 3.54.



«В начале 2000-х гулял в народе анекдот, полностью выражающий характер главного тренера футбольного «Локомотива» Юрия Сёмина. Дескать, сидят его игроки перед матчем Лиги чемпионов с итальянским «Интером», грустные, ждут, когда тренер придёт давать установку. А Шпалыча всё нет и нет. Наконец он заходит и говорит: «Заехал я по дороге в букмекерскую контору, посмотрел. На нашу победу дают 12 к 1. То есть шансов у вас ноль. Поэтому всю вашу зарплату я на вас и поставил. А теперь, сволочи, идите и играйте как хотите…»



Напомню тем, кто забыл, что тогда «сволочи» обыграли «Интер», ещё не потерявший в Лиге чемпионов ни одного очка, со счётом 3:0, а на следующее утро уже родился этот анекдот.



У нас речь тоже пойдёт о «Локомотиве», но не московском, а ярославском. И играть ему тоже в Москве, но со «Спартаком». Нынешнее турнирное положение ярославцев не должно никого расслаблять. Когда «железнодорожники» нащупают свою игру и войдут в ритм, это будет страшное зрелище для соперников. И чем позже они это сделают, тем дальше смогут пройти по сетке плей-офф.



Но, даже несмотря на то, что ярославцы находятся в таблице запредельно низко для себя, «Спартак» находится ещё ниже и поэтому никак не может выглядеть фаворитом будущей встречи. Тем более что «железнодорожники» достаточно успешно играют в Москве и из семи последних столичных матчей с красно-белыми выиграли пять. Самый любимый счёт у «Локомотива» — 3:1, три из пяти побед ярославцы одержали именно с такой разницей. Думается, что-то нечто подобное будет и на этот раз. «Железнодорожники» даже при всех своих нынешних проблемах способны не дать красно-белым поднять голову, а действовать под постоянным прессом подопечные Знарка ой как не любят.



Подытожим: «Локомотив» победит на выезде, в основное время и, вполне может быть, со счётом 3:1 или с другим вариантом в две шайбы», — сказал Лебедев.