Франция – Украина: ставка Максима Ромащенко на контрольную встречу

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на товарищеский матч Франция — Украина.



Ставка: победа Франции минимум в 2 мяча за 1.68.



«Действующие чемпионы мира почти год (с прошлого ноября) не проводили матчей и только в этом сентябре наконец вновь предстали перед своими болельщиками. И показали себя во всей красе – победы над Швецией (1:0) и Хорватией (4:2) в рамках Лиги наций.



У «жовто-блакитных» ситуация схожая, однако длительный перерыв на пользу им явно не пошёл. С трудом одолев дома Швейцарию (2:1), они затем разгромно уступили в гостях испанцам (0:4), выглядев просто удручающе. Оба матча также относились к турниру Лиги наций.



Несмотря на товарищеский характер поединка, французы дома будут стараться демонстрировать свой лучший футбол. В строю практически все лидеры команды, и я считаю, что у хозяев есть все шансы на победу, возможно, даже и с крупным счётом», — сказал Ромащенко.

Франция — Украина. Прогноз: без шансов для Шевченко. Мбаппе и Погба выиграют на классе Украине придётся играть с действующим чемпионом мира без 12 футболистов основной обоймы.