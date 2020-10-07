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Португалия — Испания: ставка Александра Мостового на товарищескую игру

Португалия — Испания: ставка Александра Мостового на товарищескую игру
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на товарищеский матч Португалия — Испания.

Ставка: ничья за 3.56.

«Сегодня на поле «Жозе Альваладе», которое находится в столице Португалии, выйдут географические соседи и старые добрые знакомые. Соперники отлично знают не только игру другу друга, но и знакомы по выступлениям в различных лигах Европы.

Португалия выиграла оба матча в этом году, в отличии от Испании, которая сыграла вничью и переиграла Украину (4:0). Лига Наций создавалась, чтобы заменить контрольные матчи сборных в перерывах отборочных сезонов, но все равно, без таких игр никуда.

Естественно, что статус игры будет дружеский. К сожалению, до последнего момента не будет известен состав на матч. Особенно это касается сборной Испании, которая сильно обновилась такими футболистами, о которых мы ничего не слышали и не знаем, при этом до сих пор живем той сборной Испании, теми фамилиями, которые гремели и выигрывали все, что только есть в футболе.

Скорее всего, на поле будет много игроков ближайшего резерва, при этом другого исхода, кроме ничьи, я не вижу», — сказал Мостовой.

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Футболисты в заявке у обеих сборных серьёзные, яркой игры не избежать.
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