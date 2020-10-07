Франция — Украина: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча 07.10
7 октября состоится товарищеский матч Франция — Украина. Начало — в 21:45 мск. Встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех Украины оценён букмекерами коэффициентом 16.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.20.
Букмекеры считают, что матч Франция — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36. Поставить на «обе забьют» можно за 2.60.
Ставки на пенальти принимаются за 2.95, а на удаление — за 10.0.
Франция — Украина. Прогноз: без шансов для Шевченко. Мбаппе и Погба выиграют на классе
Украине придётся играть с действующим чемпионом мира без 12 футболистов основной обоймы.
- 7 октября 2020
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:47
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:45
-
08:45
-
07:00
- 6 октября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:40
-
14:11
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:00
- 5 октября 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
Партнерский контент